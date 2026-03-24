Mesagne. La commissaria regolarizza l'occupazione di suolo pubblico

A Mesagne arriva finalmente una svolta attesa da anni: la commissaria straordinaria Maria Antonietta Olivieri ha firmato un’ordinanza che regolamenta in modo rigoroso l’occupazione di suolo pubblico nelle piazze più pregiate della città, ponendo fine al fenomeno dei cosiddetti “tavolini selvaggi”. Una pratica che, soprattutto nei mesi estivi, aveva finito per soffocare scorci storici di grande valore e rendere difficoltoso il passaggio di residenti e visitatori nel cuore del centro storico. L’ordinanza nasce da una premessa chiara: il territorio comunale di Mesagne custodisce aree urbane di straordinario pregio storico, artistico e culturale, caratterizzate da una forte sensibilità sotto il profilo della tutela del patrimonio materiale e immateriale. Piazze come Orsini del Balzo, IV Novembre o Garibaldi non sono semplici slarghi cittadini, ma luoghi identitari, custodi di memoria collettiva e testimonianze monumentali sottoposte a vincoli di protezione. Negli ultimi anni, tuttavia, la crescita delle concessioni di suolo pubblico per finalità commerciali, con sedie, tavolini, ombrelloni e strutture accessorie, aveva progressivamente compromesso la fruizione pubblica degli spazi, alterando l’equilibrio visivo dei luoghi e riducendo la percezione dei beni culturali. La commissaria ha quindi deliberato l’interdizione totale dell’occupazione di suolo pubblico nelle seguenti aree: Piazza Orsini del Balzo, Piazza IV Novembre (sagrato della Chiesa Madre), Piazza Garibaldi (sagrato di Santa Maria in Betlemme), Castello, perimetro laterale, Piazza Vittorio Emanuele II e Piazza Ubaldo Lay. In queste zone non sarà più possibile installare, neppure in forma temporanea o stagionale, sedie, tavolini, ombrelloni, dehors, pedane, fioriere, tende, strutture leggere o qualsiasi altro manufatto funzionale ad attività commerciali. Il divieto si estende anche a coperture, schermature laterali, impianti di illuminazione o riscaldamento, elementi pubblicitari e qualunque installazione che possa alterare la percezione dei luoghi o limitarne la fruizione. L’obiettivo dichiarato dell’Amministrazione straordinaria è quello di restituire centralità alla funzione pubblica, culturale e civica delle piazze, privilegiando attività compatibili con la loro natura storica: eventi culturali, iniziative artistiche, esposizioni, attività istituzionali e progetti di valorizzazione del patrimonio locale. Le aree interdette dovranno quindi rimanere sgombre e pienamente accessibili, garantendo tutela dell’integrità storico-artistica e paesaggistica, il rispetto del decoro urbano, la piena percezione dei beni culturali e la libera circolazione e fruizione collettiva. L’ordinanza prevede un sistema sanzionatorio severo per chi non rispetterà le nuove disposizioni: multe da 300 a 3.000 euro, la rimozione immediata degli arredi abusivi a spese del trasgressore e l’intervento sostitutivo del Comune in caso di inottemperanza, con recupero coattivo dei costi. In caso di violazioni reiterate, potranno essere sospesi o revocati i titoli autorizzativi degli esercizi commerciali coinvolti, con eventuali segnalazioni agli uffici competenti per ulteriori provvedimenti. Il provvedimento si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione urbana, che punta a un equilibrio tra sviluppo economico, tutela del patrimonio e qualità della vita. Mesagne, negli ultimi anni, ha investito molto sulla valorizzazione del proprio centro storico, diventato uno dei più apprezzati della Puglia.

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