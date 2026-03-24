Auto va in fiamme mentre è in transito: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva via Curtatone e Montanara in Oria.

​​Il conducente di una Renault era regolarmente in transito quando, per cause ancora in corso di accertamento, dal veicolo ha iniziato a sprigionarsi il fuoco. L'automobilista è riuscito prontamente ad arrestare la marcia e ad abbandonare l'abitacolo prima che la situazione degenerasse, rimanendo fortunatamente illeso.