Auto va in fiamme mentre è in transito: l'intervento dei Vigili del Fuoco

Cronaca
Marzo 24, 2026 88
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Auto va in fiamme mentre è in transito: l&#039;intervento dei Vigili del Fuoco

Un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre percorreva via Curtatone e Montanara in Oria.

​​Il conducente di una Renault era regolarmente in transito quando, per cause ancora in corso di accertamento, dal veicolo ha iniziato a sprigionarsi il fuoco. L'automobilista è riuscito prontamente ad arrestare la marcia e ad abbandonare l'abitacolo prima che la situazione degenerasse, rimanendo fortunatamente illeso.

​​Sul posto è intervenuta con tempestività una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana

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Redazione

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