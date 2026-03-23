Incidente sulla SP 28. Scontro tra due auto nel tardo pomeriggio di ieri

​Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale 28, l'arteria che collega Ostuni a Francavilla Fontana. Il sinistro, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, è avvenuto nei pressi dell'abitato di Francavilla e ha visto coinvolte due autovetture.

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​Immediato l'allarme alla sala operativa, che ha inviato sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, proveniente dal distaccamento di Francavilla Fontana. Gli operatori hanno lavorato per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l'intera area interessata dal sinistro, scongiurando il rischio di incendi o ulteriori pericoli derivanti dalla perdita di liquidi o detriti sulla carreggiata.

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​Oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti tempestivamente: ​Personale sanitario del 118: per prestare le prime cure agli occupanti delle vetture. Forze dell’Ordine: impegnate nei rilievi planimetrici necessari a ricostruire la dinamica dell'impatto e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.