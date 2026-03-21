Mercedes in fiamme in via De Laurentis: paura per il conducente

​Momenti di apprensione nella mattinata di oggi in via De Laurentis, a Ostuni, dove un'autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia.

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​Il conducente di una Mercedes stava percorrendo la via cittadina quando, per cause ancora da accertare, dal veicolo ha iniziato a sprigionarsi del fumo, seguito rapidamente dal fuoco. Fortunatamente, l'uomo alla guida è riuscito a mantenere la calma, accostando il mezzo e abbandonando l'abitacolo prima che il rogo divampasse. L'uomo è rimasto illeso.

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​Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, proveniente dal distaccamento di Ostuni. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme e, successivamente, hanno provveduto alla completa messa in sicurezza dell’intera area interessata dall'evento, evitando che l'incendio potesse coinvolgere altri veicoli in sosta o danneggiare le infrastrutture adiacenti.