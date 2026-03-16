I carabinieri arrestano due persone a Mesagne

A Mesagne sono stati eseguiti due ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce, nei confronti di altrettanti uomini, che dovranno scontare, rispettivamente, residui di pena di 2 anni, 7 mesi e 25 giorni (per reati in materia di stupefacenti e armi, 2015-2022) e di 3 mesi e 7 giorni (per reati di droga, 2020).

– A Carovigno:

i militari della Stazione hanno arrestato un uomo, già in affidamento in prova, a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Brindisi per ripetute violazioni delle prescrizioni;

un secondo uomo è stato arrestato in regime di detenzione domiciliare dovendo espiare 30 giorni per guida in stato di ebbrezza (fatto risalente al 2017).

– A Ceglie Messapica:

è stato arrestato un uomo in esecuzione di un ordine di espiazione pena (detenzione domiciliare) emesso dalla Procura Generale di Lecce per ricettazione (2016);

un ulteriore provvedimento di aggravamento, con conseguente arresto, è stato notificato a un soggetto già in detenzione domiciliare per reiterate violazioni alle prescrizioni.

– A Latiano:

l'Aliquota Radiomobile del N.O.R. ha arrestato in flagranza un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di marijuana suddivisa in dosi a seguito di perquisizione personale e veicolare;

i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo per furto aggravato, sorpreso con bottiglie di spumante sottratte poco prima da un esercizio commerciale.

– A San Vito dei Normanni i militari della Stazione hanno arrestato in flagranza un uomo per furto aggravato, trovato in possesso di alcolici e generi alimentari asportati poco prima da un supermercato del centro.

Tale attività rientra nel più ampio piano di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta conducendo capillarmente su tutto il territorio provinciale.