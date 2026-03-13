Si chiama Giorgia Campana la candidata sindaca ufficiale di Fratelli d’Italia per Mesagne. Giovane professionista, sposata, rientrata da poco in città e in possesso di solidi contatti con la segreteria nazionale di Fratelli d’Italia. La candidata avrebbe già dato la propria disponibilità a correre anche senza alleati, dichiarandosi pronta ad affrontare la sfida. Intanto i giochi politici a Mesagne sono già iniziati con incontri ufficiali e non. Tra questi, ad esempio, quello del direttivo del Partito Democratico che, attorno al suo presidente regionale Toni Matarrelli, cercherà di individuare, o imporre, secondo alcune letture, un candidato sindaco di propria espressione, anche per rafforzare il peso politico della sua recente elezione a consigliere regionale. La nota ufficiale diffusa al termine della riunione, tuttavia, utilizza toni più istituzionali e inclusivi. Tra le altre cose si legge:

“Nel corso della riunione è stato condiviso il percorso politico che porterà all’avvio di una serie di incontri con i partiti, i movimenti, le realtà civiche e le tante associazioni locali che negli anni hanno contribuito alla costruzione e al rafforzamento del progetto di sviluppo, crescita e coesione sociale per Mesagne. L’obiettivo è quello di aprire una fase di dialogo e partecipazione ampia, fondata sul confronto sui programmi, sulle idee e sulle priorità per il futuro della città, consolidando il lavoro svolto negli ultimi anni e guardando con responsabilità alle sfide che attendono la comunità mesagnese”. Dell’ex coalizione fanno però parte anche diverse liste civiche, non tutte disposte a “digerire” un candidato sindaco espressione diretta del Pd. Tra queste, la preferenza sembrerebbe orientarsi verso Marco Calò, ritenuto da molti il candidato ideale in termini di continuità con la precedente esperienza amministrativa. Malumori e maldipancia che Matarrelli sta cercando di placare proprio in queste ore, nel tentativo di trovare una sintesi che, al momento, appare tutt’altro che semplice. In sostanza, un candidato sindaco riconducibile alla vecchia guardia del Pd, anche se in versione rinnovata, non entusiasma tutti gli alleati. Non è la prima volta che il Partito Democratico si trova in una situazione simile. In passato, infatti, dovette puntare su figure di forte espressione civica la prima e politica la seconda, come Mario Sconosciuto e Franco Scoditti, per riuscire a vincere le consultazioni elettorali. Il rischio di defezioni da parte di alcune componenti delle ex civiche resta dunque elevato. Dal canto suo, il presidente Matarrelli non rilascia dichiarazioni. Tuttavia, persone a lui vicine sostengono che avrebbe almeno cinque assi nella manica. Non è chiaro, però, se tra questi figurino Marco Calò, Omar Ture, Francesco Rogoli, Vincenzo Sicilia o Anna Maria Scalera. C’è poi Gino Vizzino che, dal prossimo 15 aprile, lascerà la guida della Uila. Intanto la sua area politica, sempre collocata nel campo del centrosinistra, si starebbe rafforzando giorno dopo giorno. A sostenerlo anche alcuni esponenti provenienti dal centrodestra, impegnati nella costruzione di due liste a supporto della sua eventuale candidatura a sindaco. Vizzino potrebbe inoltre intercettare il consenso di una parte degli elettori delusi dall’ex coalizione guidata da Matarrelli. E poco importa se lo stesso Vizzino sta lavorando a un progetto regionale, “Per la Puglia”, che fa riferimento al governatore Decaro. Nelle prossime consultazioni, come già accaduto in passato, il movimento giovanile di sinistra “La M” non dovrebbe essere della partita. Resta invece, almeno per il momento, in silenzio il movimento “Libero e Progressista”, che vede tra i suoi ispiratori l’ex sindaco Molfetta. Un movimento osservato con interesse sia da alcuni fuoriusciti dal Pd, ormai in rotta con Matarrelli, sia da alcune associazioni politiche mesagnesi.

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