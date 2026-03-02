Brindisi e provincia: 68 annunci di lavoro e 280 figure ricercate

L’8° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 68 annunci attivi, per un totale di 280 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 118 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore marketing con 100 risorse richieste, seguito dal comparto metalmeccanico con 11 posizioni aperte. Segue il settore commercio con 9 persone ricercate.

A seguire l’ambito trasporti con sei posizioni aperte, il settore sanità con sei risorse richieste e il settore sanitario con sei persone richieste. Segue il comparto servizi con cinque posti vacanti e il settore industria, sempre con cinque figure ricercate. Segue il comparto logistica con quattro figure richieste. A seguire il settore artigianato con due posizioni aperte, contabile con due figure ricercate, sociale, sempre con due figure ricercate e amministrativo, con due posizioni vacanti. Infine si collocano l’ambito servizi alla persona e impiantistica elettrica, che riportano con una figura ricercata per settore.

