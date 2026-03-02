Un bando milionario e mesi di silenzio: il caso Mesagne tra ritardi e corse contro il tempo

Una vicenda dai contorni poco chiari — qualcuno già la definisce un piccolo “giallo amministrativo” — si è consumata negli uffici del Comune di Mesagne, dove negli ultimi mesi del 2025 sarebbe sfumata l’occasione di partecipare a un finanziamento regionale da tre milioni di euro destinato alla ristrutturazione di un bene culturale. Il bando, emanato il 18 settembre 2025 dalla Regione Puglia, prevedeva la formula “a sportello”: una modalità che premia la rapidità di presentazione delle domande, valutate in ordine cronologico fino all’esaurimento dei fondi. In gergo amministrativo è il meccanismo del cosiddetto click day, opposto ai bandi a graduatoria con scadenza unica. Proprio per questa caratteristica, la tempestività diventa decisiva. Eppure, nonostante l’ente fosse a conoscenza dell’opportunità e fossero state individuate persino le risorse per gli onorari dei tecnici incaricati di redigere il progetto di fattibilità, non accadde nulla. La procedura rimase ferma, come dimenticata. Solo la proroga del bando — con nuova scadenza fissata a marzo 2026 — ha riaperto improvvisamente i giochi. Il 24 febbraio scorso, dopo mesi di silenzio, è arrivata la svolta: una delibera firmata dal commissario straordinario, Maria Antonietta Olivieri, ha individuato nel Castello Normanno-Svevo di Mesagne il bene culturale su cui puntare. Il progetto di rigenerazione culturale porta un titolo evocativo: “Il Museo va in scena. Laboratori di storia e archeologia al Castello di Mesagne”. La decisione arriva però quando il tempo stringe: restano poche settimane per redigere il progetto di fattibilità e presentarlo in Regione. E trattandosi di un bando a sportello, l’esito dipenderà anche da quanti altri Comuni avranno già inoltrato domanda. In altre parole, il rischio concreto è che i tre milioni disponibili si esauriscano prima che la candidatura venga protocollata. L’operazione, se portata a termine, consentirebbe un salto di qualità nella valorizzazione culturale della città di Mesagne. Il piano prevede interventi urgenti di restauro e adeguamento su tre livelli: al piano interrato si interverrà su strutture, impianti e laboratori didattici; l'area aperta al pubblico sarà potenziata con nuovi spazi espositivi e depositi; al piano terra verranno eseguiti eventuali lavori strutturali di supporto. L'obiettivo principale è migliorare la conservazione e la fruibilità del complesso. Ma il nodo resta la tempistica: mesi di inattività hanno compresso il lavoro in un arco di poche settimane, trasformando quella che poteva essere una procedura ordinaria in una corsa contro il cronometro. La domanda ora è semplice quanto decisiva: il progetto riuscirà ad arrivare in tempo sul tavolo regionale prima che i fondi si esauriscano? Se la risposta fosse negativa, la mancata partecipazione tempestiva rischierebbe di trasformarsi in un’occasione perduta difficilmente recuperabile e il “giallo amministrativo” si trasformerebbe in un caso politico destinato a far discutere ancora a lungo.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci