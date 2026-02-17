Mesagne entra nel gotha dell'industria internazionale

Lungo la statale 7, a pochi chilometri da Mesagne, sta sorgendo lo stabilimento pugliese della multinazionale Aero Service Technologies Italy Srl dedicato alla riparazione di turbine prodotte da GE Aerospace per aeromobili e impianti idroelettrici e petroliferi. La posizione logistica si colloca sulla direttrice che collega Brindisi e Taranto, asse infrastrutturale che favorisce collegamenti con porti e reti di trasporto. L’investimento avviato dall’azienda ha già prodotto effetti sul territorio a partire dai giovani. Una decina di diplomati provenienti da scuole locali a indirizzo industriale è stata inviata a Singapore per corsi di specializzazione tecnica. A regime, l’organico destinato alle lavorazioni sulle turbine raggiungerà circa cento unità, con impiego prevalente di personale formato in ambito locale. La società ha definito un programma di collaborazione con istituti tecnici e professionali, con l’obiettivo di collegare formazione scolastica e attività produttiva. Il percorso prevede borse di studio per studenti meritevoli e iniziative orientate allo sviluppo di competenze richieste da lavorazioni che richiedono precisione millimetrica. I lavori di adeguamento dello stabilimento sono in corso in vista dell’apertura prevista per giugno. L’edificio ha avuto diversi utilizzi nel tempo: costruito dalla famiglia Siliberti, è stato sede di una concessionaria Volvo, poi spazio per stoccaggio ortofrutticolo e successivamente deposito della Ferrero. La struttura rientra ora in un progetto industriale da 32 milioni di euro, destinato a produzione, formazione e iniziative sociali. Parte delle risorse sarà destinata a interventi sul territorio. L’azienda ha avviato contatti con don Pietro De Punzio, responsabile della Casa di Zaccheo, centro di accoglienza per persone in difficoltà, per individuare forme di sostegno economico legate alle necessità degli ospiti. La collocazione geografica rafforza il valore strategico del sito: la vicinanza ai porti di Brindisi e Taranto e allo scalo di Aeroporto di Taranto-Grottaglie facilita i flussi logistici. Questi elementi hanno contribuito alla scelta della multinazionale di investire nell’area. Il polo di Mesagne si inserisce in una strategia che comprende anche il sito di Avenza, in Toscana. L’integrazione tra i due stabilimenti consolida il ruolo dell’Italia nel settore MRO, ambito della manutenzione indispensabile per il funzionamento dei sistemi di trasporto aereo e delle infrastrutture energetiche e idriche. In questo contesto, l’impatto più diretto riguarda l’occupazione giovanile e la formazione tecnica. L’iniziativa crea un collegamento tra istruzione e industria, favorisce l’ingresso nel lavoro qualificato e introduce nel territorio competenze specialistiche. L’investimento industriale assume così una funzione che supera la dimensione produttiva e si estende allo sviluppo locale.

