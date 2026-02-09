SuperEnalotto: a San Vito e Francavilla centrati “5” per un totale di oltre 44mila euro
La Puglia protagonista con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato 7 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrati in regione quattro "5" da 11.004,60 euro l’uno: a San Vito dei Normanni (BR) presso il Tabacchi in corso Leonardo Leo, 82; a San Ferdinando di Puglia (BT) presso Altamura Maria Altomare in piazza Umberto, 5; a Francavilla Fontana (BR) presso la Tabaccheria Andriani in via San Lorenzo, 183 a; a Grottaglie nella Tabaccheria n.9 in viale Matteotti, 30. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 9 febbraio, sale a 118,5 milioni di euro.
