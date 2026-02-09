Incendio auto: intervento tempestivo del comando dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di ieri, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brindisi è stata chiamata a intervenire in Via Egnazia, rione Paradiso, per domare un incendio che ha coinvolto un’autovettura. Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme prima che si propagassero ad altre auto nelle vicinanze. L'incendio, che ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti, era visibile da lontano e avrebbe potuto causare danni significativi se non fosse stato prontamente affrontato. Grazie alla professionalità e all'efficienza della squadra intervenuta, le fiamme sono state controllate con successo, evitando così la possibilità che il fuoco si diffondesse ulteriormente. Inoltre, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area interessata dall’incidente, garantendo che non ci fossero ulteriori rischi per la popolazione.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci