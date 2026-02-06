Mesagne. Incidente stradale, una ragazza ferita In evidenza
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7 lungo la strada provinciale di Torre, causando il ferimento di una giovane ragazza. L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda, che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi. Le squadre del 118 hanno prestato le prime cure alla ragazza, che è stata successivamente trasportata in ospedale a Brindisi per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, sebbene richiedano monitoraggio, non sembrerebbero preoccupanti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari, erano presenti anche gli agenti della polizia e i vigili urbani, intervenuti per gestire la situazione e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti in seguito all'accaduto. I vigili del fuoco hanno assistito nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della zona circostante.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Mesagne alla Bit di Milano, incertezze sulla Grande mostra 2026
- Incidente stradale sulla SP 109: un 46enne di Mesagne ricoverato in rianimazione
- Mesagne. Revoca della Scia e interdittiva antimafia a 3 attività produttive
- NESSUNA NAVE PER LA GUERRA DAI PORTI PUGLIESI
- BUONI PASTO ASL BRINDISI: STORICA SENTENZA, VITTORIA IN TRIBUNALE