Mesagne. Incidente stradale, una ragazza ferita

Un incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle ore 7 lungo la strada provinciale di Torre, causando il ferimento di una giovane ragazza. L'incidente ha coinvolto una Fiat Panda, che, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada ribaltandosi. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi. Le squadre del 118 hanno prestato le prime cure alla ragazza, che è stata successivamente trasportata in ospedale a Brindisi per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni, sebbene richiedano monitoraggio, non sembrerebbero preoccupanti. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari, erano presenti anche gli agenti della polizia e i vigili urbani, intervenuti per gestire la situazione e regolare il traffico, che ha subito rallentamenti in seguito all'accaduto. I vigili del fuoco hanno assistito nelle operazioni di messa in sicurezza del veicolo e della zona circostante.

