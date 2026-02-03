ALLERTA METEO, OGGI E DOMANI, PER IL FORTE VENTO

Febbraio 03, 2026 108
ALLERTA METEO, OGGI E DOMANI, PER IL FORTE VENTO

La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un bollettino di allerta e criticità per le prossime ore riguardo a:

SITUAZIONE METEOROLOGICA PREVISTA PER OGGI

Precipitazioni: assenti o non rilevanti; Temperature: massime in locale sensibile aumento; Venti: forti meridionali sulla Puglia meridionale.

SITUAZIONE METEOROLOGICA PREVISTA PER DOMANI

Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; Temperature: senza variazioni di rilievo; Venti: di burrasca sud-orientali, con raffiche di burrasca forte.

