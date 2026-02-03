LA POLIZIA ESEGUE UN ARRESTO, DUE DENUNCE IN STATO DI LIBERTA’ E SEQUESTRATO UN LOCALE PUBBLICO

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

A seguito di una Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi in Prefettura presieduta dal Prefetto di Brindisi e alla quale hanno partecipato il Questore e i vertici dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati predisposti servizi straordinari di controllo del territorio che, dopo aver interessato il capoluogo, sono stati effettuati ad Ostuni a Francavilla Fontana e a Oria.

Nella serata del 22 gennaio due ostunesi, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati denunciati a “piede libero” dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza della “città bianca” in quanto ritenuti responsabili del furto di una bicicletta elettrica avvenuto la sera precedente nel centro cittadino. Le indagini, scattate subito dopo la denuncia ,hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica del furto e di identificare i due autori, confermando la prontezza e l’efficacia dell’intervento della Polizia di Stato.

Nella stessa serata del 22 gennaio, gli agenti hanno sequestrato un circolo/bar/sala giochi privo di qualsiasi titolo autorizzativo. Il locale pubblico, in realtà, era stato creato all’interno di uno scantinato senza uscite di sicurezza e in totale violazione delle norme rappresentando un rischio concreto per l’incolumità e la sicurezza degli ignari avventori. Il risultato è stato raggiunto grazie all’attività congiunta della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL di Ostuni. Il gestore del locale pubblico è stato immediatamente denunciato e il locale è stato sequestrato.

Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio predisposta nella serata del 22 gennaio, alla quale hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sono state identificate e controllate complessivamente 246 persone e 145 veicoli, oltre anche ad alcuni esercizi commerciali ove sono state contestate sanzioni amministrative. Inoltre, sono state contestate anche quattro violazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ed elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della Strada con il ritiro di due patenti di guida.

Anche nella serata di ieri analogo dispositivo di prevenzione generale e controllo del territorio, è stato dislocato nei centri abitati di Francavilla Fontana e Oria con il contributo del Commissariato PS di Mesagne, delle pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, della Polizia Stradale di Brindisi, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché delle Polizia Locali di Francavilla Fontana e Oria.

Nel corso dei controlli effettuati sia nelle zone periferiche e sia nelle zone centrali e della movida, sono state identificate 318 persone, di cui 64 con pregiudizi penali e di polizia, e 163 veicoli con 11 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sempre a Oria la Sezione Polizia Stradale di Brindisi, a seguito di un controllo di un'autovettura Porsche Cayenne risultata con i dati identificativi del telaio alterati , ha denunciato in stato di libertà il proprietario perché ritenuto responsabile del reato di ricettazione e il veicolo è stato sequestrato. Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale di Lecce hanno segnalato alla Prefettura di Brindisi un giovane di Francavilla F.na perché trovato in possesso di tre involucri di sostanza stupefacente per uso personale.

Sono stati effettuati anche controlli amministrativi ad attività commerciali per i quali seguiranno ulteriori accertamenti. Ma già nell’immediatezza dei controlli, altrettanto incisiva è stata l’attività portata a termine dalle pattuglie della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Brindisi che hanno segnalato alle Autorità preposte tre lavoratori “in nero”, una omessa installazione di misuratore fiscale, sono state elevate due contestazioni per mancata emissione di ricevuta fiscale e una sanzione per mancato pagamento di canone RAI e mancato versamento dei diritti SIAE.

L’attività svolta conferma l’impegno costante e il coordinamento delle Forze di Polizia per garantire sicurezza e legalità, assicurando una presenza qualificata sul territorio, con particolare attenzione al contrasto di situazioni di illegalità che possono incidere sull’ordine pubblico e sulla sicurezza delle persone.

---------------

