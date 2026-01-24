Caminetto in fiamme a Mesagne: Vigili del Fuoco evitano il peggio In evidenza

Paura nella serata di oggi a Mesagne, dove intorno alle ore 20, in via Calabria, un caminetto ha improvvisamente preso fuoco all’interno di un’abitazione. Le fiamme, sviluppatesi in pochi istanti, hanno generato un denso fumo che ha allarmato i residenti, spingendo i presenti a richiedere immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Sul posto è giunta in breve tempo una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha prontamente domato l’incendio evitando che le fiamme si propagassero al resto della casa. Gli operatori hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei locali, scongiurando ulteriori rischi. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato attimi di apprensione nel quartiere. Ancora da chiarire le cause esatte dell’innesco, che saranno accertate dai tecnici dei Vigili del Fuoco. L’abitazione è stata contrallata dai pompieri per consentire le verifiche del caso e il rientro dei proprietari. 

