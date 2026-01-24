Caminetto in fiamme a Mesagne: Vigili del Fuoco evitano il peggio

Sul posto è giunta in breve tempo una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha prontamente domato l’incendio evitando che le fiamme si propagassero al resto della casa. Gli operatori hanno successivamente effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei locali, scongiurando ulteriori rischi. Non si registrano feriti, ma l’episodio ha provocato attimi di apprensione nel quartiere. Ancora da chiarire le cause esatte dell’innesco, che saranno accertate dai tecnici dei Vigili del Fuoco. L’abitazione è stata contrallata dai pompieri per consentire le verifiche del caso e il rientro dei proprietari.