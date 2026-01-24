Mesagne. Donna cade e finisce in ospedale

Questa sera, una donna è rimasta coinvolta in un incidente nei pressi dell’Arco della Porta Grande. I presenti hanno immediatamente dato l’allarme e si sono avvicinati alla vittima in attesa dell’arrivo dei soccorritori per mantenerla cosciente. L’ambulanza con un’équipe medica qualificata ha raggiunto il luogo dell’incidente. Dopo i primi soccorsi, la donna è stata trasferita in ospedale per accertamenti. I dettagli sulle sue condizioni non sono stati divulgati. Il traffico attorno all’arco della Porta Grande ha subito qualche rallentamento, ma gli operatori sono stati in grado di gestire adeguatamente la situazione. Testimoni oculari hanno sottolineato la rapidità con cui il personale medico è arrivato sulla scena per assistere le vittime e come i passanti abbiano risposto rapidamente all’emergenza

