Incidente sulla Mesagne-Latiano: auto fuori strada, feriti due giovani In evidenza
Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 45, la direttrice "vecchia" che collega Mesagne a Latiano. Per cause ancora in corso di accertamento, un'autovettura è uscita fuori strada, terminando la sua corsa nelle campagne circostanti.
Immediato l'allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta d’urgenza una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi. Gli operatori hanno lavorato per estrarre gli occupanti e, successivamente, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’intera area interessata dal sinistro, scongiurando il rischio di incendi o ulteriori pericoli per la viabilità.
A bordo del mezzo si trovavano due uomini, rispettivamente di 30 e 37 anni. Entrambi hanno riportato ferite a causa dell'impatto e sono stati presi in cura dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con le ambulanze. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente, i due giovani sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
Le forze dell'ordine sono impegnate nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che non sembrerebbe aver coinvolto altri mezzi.
