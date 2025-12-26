Breaking News :
Auto in fiamme in via Marconi: l'intervento dei Vigili del Fuoco
Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Cellino San Marco, dove un incendio ha improvvisamente avvolto un’autovettura in transito o in sosta lungo via Marconi.
L’allarme è scattato intorno alle 18:40, quando diverse segnalazioni hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.
I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, riuscendo a estinguere il rogo in breve tempo. L’operazione è proseguita con la successiva messa in sicurezza dell’intera area coinvolta per evitare rischi ai passanti e alle abitazioni limitrofe, oltre che per scongiurare eventuali perdite di liquidi infiammabili dal mezzo.
Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’evento sono intervenute le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità, rallentata durante le operazioni di spegnimento, e per effettuare i rilievi necessari a stabilire le cause del rogo. Al momento non si segnalano feriti o intossicati.
Le cause dell'incendio (se di natura tecnica o dolosa) restano attualmente al vaglio delle autorità competenti.
