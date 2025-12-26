Auto in fiamme in via Marconi: l’intervento dei Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi a Cellino San Marco, dove un incendio ha improvvisamente avvolto un’autovettura in transito o in sosta lungo via Marconi.

​L’allarme è scattato intorno alle 18:40, quando diverse segnalazioni hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorsi. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi.

​I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme che avevano completamente avvolto il veicolo, riuscendo a estinguere il rogo in breve tempo. L’operazione è proseguita con la successiva messa in sicurezza dell’intera area coinvolta per evitare rischi ai passanti e alle abitazioni limitrofe, oltre che per scongiurare eventuali perdite di liquidi infiammabili dal mezzo.

​Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’evento sono intervenute le Forze dell’Ordine per gestire la viabilità, rallentata durante le operazioni di spegnimento, e per effettuare i rilievi necessari a stabilire le cause del rogo. Al momento non si segnalano feriti o intossicati.