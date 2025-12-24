Controlli dei baschi verdi a Brindisi: tutela dei consumatori durante le festività Natalizie

Negli ultimi giorni, nell'ambito delle attività di servizio dedicate alla tutela dei consumatori, i "baschi verdi" della Compagnia Pronto Impiego di Brindisi hanno intensificato i controlli in vista delle imminenti festività natalizie. Queste operazioni sono state mirate a contrastare la commercializzazione illecita di prodotti non sicuri e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.



Uno degli episodi clou di queste operazioni si è verificato presso un esercizio commerciale nel Comune di San Vito dei Normanni, dove i militari hanno effettuato un'ispezione che ha portato al sequestro di oltre 60.000 prodotti non conformi agli standard di sicurezza. Tra i beni sottoposti a sequestro figurano in particolare luci LED e apparecchi di illuminazione, articoli molto richiesti in questo periodo per la decorazione domestica.



I prodotti sequestrati non rispettavano gli obblighi normativi imposti ai distributori, in particolare l'obbligo di certificare l'apposizione della marcatura CE, che deve essere leggibile e indelebile, in conformità con i requisiti vigenti. Questa mancanza non solo mette a rischio la sicurezza dei consumatori, ma danneggia anche il mercato, creando condizioni di concorrenza sleale per gli operatori economici rispettosi delle normative.



A conclusione dei necessari approfondimenti investigativi, le Fiamme Gialle hanno proceduto a segnalare alla Camera di Commercio competente il titolare dell'esercizio commerciale coinvolto. Le indagini proseguono con l'obiettivo di disarticolare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera incriminata, nonché di accertare eventuali violazioni di carattere fiscale.



Contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza rappresenta un passo fondamentale per garantire una protezione efficace dei consumatori. Solo così si può fornire un contesto di mercato competitivo e giusto, nel quale gli operatori economici onesti possano operare in condizioni eque di concorrenza. Le azioni dei "baschi verdi" non solo tutelano la salute pubblica, ma promuovono anche la fiducia dei consumatori nei prodotti commercializzati.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci