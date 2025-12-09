LAVORO. Brindisi e provincia: 47 annunci di lavoro e 81 figure ricercate

Il Camper del Lavoro di ARPAL Puglia, prosegue il suo viaggio nei comuni del sud e nord della provincia, facendo nuovamente tappa dal 9 all’11 dicembre a Cellino San Marco, Torre Santa Susanna e San Pietro Vernotico.

L’obiettivo è portare i servizi dei Centri per l’Impiego direttamente nei territori, avvicinando le politiche attive del lavoro anche alle comunità più periferiche. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Cefas, Consorzio Mestieri Puglia e Sale della Terra, prevede un supporto concreto e personalizzato per cittadini e imprese: orientamento professionale, aiuto nella stesura e aggiornamento del CV, consulenza su offerte di lavoro e percorsi formativi, accesso ai servizi digitali e informazioni utili anche per chi assume. Il progetto si inserisce anche nel quadro delle azioni contro il caporalato, promuovendo legalità e inclusione.

I DATI DEL 48° REPORT. Il 48° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 47 annunci attivi, per un totale di 81 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto turismo e ristorazione con 22 figure ricercate. Al secondo posto si posiziona il settore metalmeccanico con 14 risorse richieste, mentre al terzo troviamo il comparto commercio con sette posizioni aperte e il settore edilizia, sempre con sette figure ricercate. Si collocano al quarto posto l’ambito sanitario con sei figure ricercate e il settore sociale con sei risorse richieste. Seguono, il settore trasporti con tre figure richieste, il comparto tessile con due posizioni aperte. Si rilevano due posizioni aperte per servizi alla persona, due per contabile, due per elettromeccanico, due per amministrativo, due per artigianato. Si registrano una posizione aperta per il comparto alimentare, una per immobiliare, una per logistica, una per immobiliare.

