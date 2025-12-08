Violenta lite nella villa comunale di Mesagne: un uomo accoltellato

Paura questa sera nella villa comunale di Mesagne che è stata teatro di una violenta lite tra individui extracomunitari. L'episodio ha rapidamente assunto toni drammatici, culminando con l'accoltellamento di uno dei partecipanti, il quale si è accasciato a terra in seguito all'aggressione. I testimoni oculari hanno riferito di un'accesa discussione tra i presenti, che è degenerata in una colluttazione. Nonostante i tentativi di placare gli animi, la situazione è rapidamente sfuggita di mano, portando all'aggressione fisica. Immediate sono state le reazioni degli amici della vittima, che, rendendosi conto della gravità delle ferite riportate, hanno prontamente contattato il numero di emergenza 118. I sanitari, giunti sul posto in tempo utile, hanno prestato le necessarie cure e successivamente hanno trasportato l'uomo in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi. Le condizioni della vittima sono attualmente sotto osservazione, mentre la comunità locale rimane in apprensione per l’accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, i quali hanno avviato un'indagine per accertare le dinamiche della lite e individuare l'assalitore. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e informazioni utili a fare luce sull'accaduto, mentre l'episodio evidenzia una volta di più la necessità di garantire la sicurezza e la tranquillità per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro origine. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena disponibili, mentre si assiste a un tempestivo intervento delle autorità competenti per garantire giustizia e prevenzione in talune situazioni.

