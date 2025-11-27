Rinnovo della convenzione per il ricovero dei cani randagi a Mesagne

Il Comune di Mesagne, situato nella provincia di Brindisi, ha ufficialmente accolto la richiesta di rinnovo della convenzione relativa al ricovero dei cani randagi provenienti dal Comune di Villa Castelli. La determinazione, firmata dalla Dott.ssa Concetta Franco, Responsabile dell’Area II della Cultura e Turismo, porta la data del 21 novembre 2025 e avrà validità fino al 21 novembre 2026.

Con la nuova determinazione, il Comune di Villa Castelli ha manifestato la volontà di rinnovare l'accordo per l'utilizzo di due box del Canile Sanitario Comunale di Mesagne, confermando la disponibilità e la persistente capacità di accoglienza del canile stesso. I medici veterinari del rifugio hanno condotto una valutazione preliminare sulla situazione degli spazi disponibili, assicurando che il servizio potrà continuare senza difficoltà.

La convenzione stabilisce modalità precise di collaborazione tra i due comuni e prevede un compenso giornaliero per il ricovero dei cani, come già delineato in precedenti deliberazioni. È importante sottolineare che il presente provvedimento non comporterà oneri finanziari per l'ente, rendendo la gestione di questa problematica particolarmente sostenibile.

L’adozione della determinazione è stata comunicata alle autorità competenti e il documento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente, in conformità alle normative vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

Con questo passo, Mesagne continua a dimostrare un impegno costante nella tutela degli animali e nella gestione del randagismo, promuovendo collaborazioni intercomunali utili e necessarie al benessere degli animali e alla soluzione di problematiche comuni.

---------------

