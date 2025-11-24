Vigili del fuoco. Formati 15 nuovi direttori operazioni di spegnimento (DOS) in Puglia

Si è concluso con grande successo, il 21 novembre, un importante corso di formazione per i nuovi Direttori Operazioni di Spegnimento (DOS), organizzato dalla Direzione Regionale Vigili del Fuoco Puglia. Questo percorso formativo, vitalissimo per l'efficienza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF) e per il sistema regionale di Protezione Civile, ha visto l'abilitazione di ben 15 nuovi DOS, pronti a guidare le operazioni di contrasto agli incendi boschivi e alle situazioni critiche che coinvolgono interfacce urbano-rurali, spesso necessitando dell'impiego di mezzi aerei.



Il corso, svoltosi dal 10 al 21 novembre 2025, si è articolato in due fasi distintive. La prima settimana è stata dedicata alla didattica teorica presso il Comando Vigili del Fuoco di Brindisi, durante la quale i candidati hanno approfondito nozioni fondamentali relative alla gestione delle emergenze e all’impiego strategico delle risorse disponibili. La seconda settimana, invece, ha rappresentato un’immersione totale nella pratica operativa, attraverso l’uso di un simulatore DOS, consentendo agli aspiranti direttori di applicare le conoscenze acquisite in uno scenario controllato.



Il punto culminante dell'intero programma formativo si è svolto il 21 novembre, attraverso una complessa esercitazione di spegnimento simulato su campo. In questa occasione, è stato attuato un intervento straordinario che ha visto l'azione combinata di un aeromobile Canadair (CL-415) e di un elicottero "Drago" del Reparto Volo Vigili del Fuoco della Puglia. La sinergia tra terra e aria ha permesso ai nuovi DOS di mettere in pratica strategie coordinate, dimostrando come un’efficace collaborazione possa risultare decisiva nei momenti di emergenza.



Un elemento chiave per il successo di questa esercitazione finale è stata la proficua collaborazione con la Marina Militare. L'attività si è svolta presso l’aviosuperficie in uso alla Brigata Marina San Marco (BMSM) di Manduria (TA), dove la Direzione Regionale Vigili del Fuoco ha potuto contare su un’area esclusivamente riservata per le operazioni di volo. Grazie a questo accordo, la Marina Militare ha garantito una cornice di sicurezza e supporto logistico, permettendo ai Vigili del Fuoco di cimentarsi in un addestramento di alto livello e assolutamente realistico.



Questa cooperazione interforze non solo ha fornito un’esperienza pratica in condizioni reali, ma ha anche rappresentato un esempio brillante di sinergia istituzionale al servizio della preparazione e della risposta del Paese alle emergenze ambientali. I nuovi DOS, ora adeguatamente formati, sono pronti ad affrontare le sfide future con maggiore competenza e determinazione, innate in chi è chiamato a proteggere le comunità e gli ecosistemi delle nostre regioni.



In un mondo dove le emergenze naturali sembrano essere in costante aumento, investire nella formazione e nella collaborazione tra enti è essenziale. Questo corso e l'operazione finale testimoniano l'impegno della Regione Puglia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco verso un futuro più sicuro e prepare. Con 15 nuovi DOS ora operativi, il sistema di Protezione Civile della Puglia è pronto a rispondere efficacemente a qualsiasi emergenza possa presentarsi.

