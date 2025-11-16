Auto in fiamme nella notte
Momenti di apprensione questa mattina presto a San Donaci, dove una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è dovuta intervenire per domare l'incendio di un'automobile.
L'allarme è scattato intorno alle 05:30 in Via Garibaldi. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato il veicolo completamente avvolto dalle fiamme. Purtroppo, la violenza del rogo ha causato danni collaterali significativi.
Oltre alla distruzione dell'auto, il calore e le fiamme hanno intaccato la vicina abitazione, interessando in particolare la facciata dell'edificio e l'impianto elettrico esterno.
L'intervento tempestivo della squadra è stato cruciale, permettendo lo spegnimento rapido delle fiamme e la successiva messa in sicurezza dell'intera area.
Al momento, le cause che hanno innescato l'incendio sono ancora in fase di accertamento.
