Mesagne. Grande successo della Mostra del fungo

Con l'arrivo dell’autunno, la natura si colora di toni caldi e avvolgenti, e per molti appassionati, questo periodo segna anche l'inizio della raccolta dei funghi, vere prelibatezze della cucina locale. Tuttavia, è fondamentale ricordare che la gioia di gustare un piatto delizioso può trasformarsi in una tragedia se i funghi vengono raccolti da mani inesperte. Ecco perché chi decide di avventurarsi in questa pratica deve assolutamente partecipare ai corsi che si svolgono nella provincia e dotarsi del patentino che attesta una buona conoscenza della micologia. Proprio in questo contesto si inserisce la tradizionale Mostra del Fungo di Mesagne, organizzata dall’Associazione Bresadola “Dipietrangelo”. L'inaugurazione è stata fatta da Omar Ture già assessore alle Attività produttive del Comune di Mesagne. Questo evento rappresenta un autentico tempio della natura, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dei funghi e dei fiori spontanei. La mostra offre non solo un’occasione per ammirare la varietà dei funghi, ma anche per apprendere i segreti legati alla loro identificazione e raccolta sicura. Durante l'evento, esperti micologi sono disponibili per guidare i visitatori attraverso un viaggio affascinante nel cuore del sottobosco, un habitat ricco di biodiversità e misteri. Questi professionisti condivideranno la loro passione e le loro conoscenze, illustrando la straordinaria bellezza e importanza ecologica dei funghi. Non solo faranno comprendere come distinguere un fungo commestibile da uno tossico, ma insegneranno anche tecniche di foraging responsabile. Parallelamente alla Mostra Micologica, è stata allestita una mostra fotografica dedicata alle orchidee spontanee del brindisino, rendendo l'esperienza ancora più completa. Questo omaggio alla bellezza dei fiori selvatici arricchisce ulteriormente l’incontro con la natura. Le orchidee, con le loro forme peculiari e colori vibranti, raccontano storie di un ecosistema che merita di essere conosciuto e protetto. Gli scatti esposti offriranno uno sguardo ravvicinato a queste preziose meraviglie della flora locale.

