Attimi di paura questa mattina, 6 novembre, intorno alle ore 4,30, nella frazione di Tuturano, nel comune di Brindisi, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno della cucina di un'abitazione privata in via Camillo Sivori.

​Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni sarebbero divampate dalla zona della cucina e, con molta probabilità, il rogo avrebbe avuto origine da un guasto al frigorifero.

​Fortunatamente, la prontezza del capofamiglia ha evitato conseguenze ben più gravi. L'uomo, infatti, appena accortosi dell'incendio, ha agito con rapidità:

​Ha staccato immediatamente la corrente elettrica .

. ​È riuscito a spostare il frigorifero fuori dall'abitazione.

​Grazie a questo intervento tempestivo, non si registrano feriti tra i membri della famiglia presente in casa al momento dell'incidente.

​Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale di Brindisi. L'operazione dei caschi rossi è stata cruciale, e ha consentito:

​Lo spegnimento definitivo dell'incendio.

definitivo dell'incendio. ​La messa in sicurezza dell'intera area interessata.

dell'intera area interessata. ​La successiva bonifica della cucina e dei locali adiacenti.

​L'episodio si è quindi concluso senza danni a persone, ma ha ribadito l'importanza di una reazione rapida in caso di emergenza domestica.