Attimi di paura questa mattina, 6 novembre, intorno alle ore 4,30, nella frazione di Tuturano, nel comune di Brindisi, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno della cucina di un'abitazione privata in via Camillo Sivori.
Le fiamme, secondo le prime ricostruzioni sarebbero divampate dalla zona della cucina e, con molta probabilità, il rogo avrebbe avuto origine da un guasto al frigorifero.
Fortunatamente, la prontezza del capofamiglia ha evitato conseguenze ben più gravi. L'uomo, infatti, appena accortosi dell'incendio, ha agito con rapidità:
- Ha staccato immediatamente la corrente elettrica.
- È riuscito a spostare il frigorifero fuori dall'abitazione.
Grazie a questo intervento tempestivo, non si registrano feriti tra i membri della famiglia presente in casa al momento dell'incidente.
Sul posto è prontamente intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco dalla sede centrale di Brindisi. L'operazione dei caschi rossi è stata cruciale, e ha consentito:
- Lo spegnimento definitivo dell'incendio.
- La messa in sicurezza dell'intera area interessata.
- La successiva bonifica della cucina e dei locali adiacenti.
L'episodio si è quindi concluso senza danni a persone, ma ha ribadito l'importanza di una reazione rapida in caso di emergenza domestica.
