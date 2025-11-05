Mesagne, accordo transattivo tra il Comune e una società per i danni subiti

Si conclude con un accordo bonario la controversia legale nata tra il Comune di Mesagne e una società locale in seguito a un incidente avvenuto nell’aprile del 2024 in via Lucci. La vicenda, apparentemente di ordinaria amministrazione, aveva avuto origine quando un veicolo aziendale, condotto da un dipendente della stessa società, era incappato in un tombino di ispezione divelto dal piano stradale, riportando danni per oltre quattromila euro. L’episodio, verificatosi il 27 aprile 2024 all’altezza del civico 37, era stato immediatamente segnalato agli agenti della polizia locale, che avevano redatto un verbale dettagliato e documentando lo stato dei luoghi. Nei giorni successivi, anche il personale dell’ufficio Manutenzioni del Comune aveva effettuato un sopralluogo tecnico per accertare le condizioni del manto stradale e la causa dello sprofondamento del tombino, avviando le procedure di messa in sicurezza dell’area.

L’incidente, tuttavia, aveva lasciato strascichi sul piano legale: nel 2025, la società proprietaria del mezzo, assistita dall’avvocato Antonio Dellomonaco, aveva infatti promosso ricorso ex art. 316 e seguenti del Codice di procedura civile dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, chiedendo il risarcimento dei danni materiali subiti. Il Comune di Mesagne, con delibera di Giunta n. 160 del 28 maggio 2025, aveva deciso di costituirsi in giudizio, affidando la propria difesa all’avvocato Luana Nacci dell’Avvocatura Civica Comunale. Tuttavia, in un’ottica di dialogo e contenimento dei costi, le parti avevano successivamente avviato trattative per una possibile composizione amichevole della vertenza. Dopo vari incontri e valutazioni, le interlocuzioni hanno condotto alla definizione di un accordo transattivo, ritenuto dalla Giunta Comunale “di evidente utilità e vantaggio per l’Ente”. In base all’intesa raggiunta, la società danneggiata ha rinunciato a ogni ulteriore pretesa economica nei confronti del Comune, accettando che l’onere risarcitorio venga assunto da un altro soggetto coinvolto nella gestione e manutenzione della rete stradale cittadina.

La Giunta, presieduta per l’occasione dall’assessore anziano Omar Salvatore Ture — in assenza del sindaco — ha approvato all’unanimità la transazione e, contestualmente, ha revocato la precedente delibera di costituzione in giudizio. La decisione è stata motivata dal duplice obiettivo di evitare un probabile aggravio di spese legali e di tutelare l’interesse pubblico, nel pieno rispetto dei principi espressi dalla Corte dei Conti, che incoraggia gli enti locali a privilegiare soluzioni conciliative quando queste risultino più vantaggiose per la collettività. Con questo atto, il Comune di Mesagne chiude definitivamente una vicenda che, pur scaturita da un singolo episodio di manutenzione stradale, si è trasformata in un esempio di gestione prudente, responsabile e collaborativa delle risorse pubbliche. Una scelta amministrativa che testimonia la volontà di risolvere i contenziosi non attraverso lo scontro giudiziario, ma tramite il dialogo e il buon senso, nell’interesse reciproco delle parti e della comunità cittadina.