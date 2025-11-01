Nuovo incarico per il maresciallo Capo Stefano Albanese: guiderà la stazione carabinieri di Fasano

Congratulazioni al Maresciallo Capo Stefano Albanese, nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Fasano.

​Fasano (BR) – L’Associazione Sindacale Carabinieri UNARMA, nelle sue rappresentanze regionale per la Puglia e provinciale per Brindisi, esprime le più vive e sentite congratulazioni al Maresciallo Capo Stefano Albanese per la sua recente nomina a Comandante titolare della Stazione Carabinieri di Fasano. La nomina è effettiva a partire dal 30 ottobre.

​Questo importante e meritato traguardo arriva al termine di un significativo periodo in cui il Sottufficiale ha già ricoperto l’incarico di Comandante in sede vacante, dimostrando sul campo dedizione, impegno e professionalità. Il riconoscimento di oggi premia concretamente il valore profuso e la continuità del servizio offerto alla comunità fasanese.

​Riconoscimento e Guida:

​Il Segretario Generale Regionale Puglia Nicola Magno ed il Segretario Generale Provinciale di Brindisi Sergio Dimaggio, entrambi in servizio presso la Stazione di Fasano, si uniscono nel riconoscere anche a nome di tutti i colleghi le qualità del Maresciallo Capo Albanese.

​“Siamo certi che saprà essere una guida autorevole per il personale della Stazione e un punto di riferimento saldo e competente per l’intera comunità di Fasano. La sua nomina è un segnale positivo e un elemento di stabilità per l’Arma locale.”

​Ad Albanese vanno i migliori auguri di buon lavoro da tutta la Segreteria di UNARMA, con l’auspicio di un proficuo e sereno comando.

​UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri

Segreteria Regionale UNARMA Puglia e Segreteria Provinciale Brindisi.

