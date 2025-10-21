ARRESTO PER DENZIONE ILLEGALE DI ARMA CLANDESTINA E DETENZIONE DI SOSTANZA STUPEFACENTE AI FINI DI SPACCI In evidenza
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia di Francavilla Fontana, con il supporto dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno (BA), nel corso di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di droga e armi, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 70enne del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine.
La donna è stata arrestata per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma clandestina, e deferita in stato di libertà anche per i reati di ricettazione di una pistola con matricola abrasa e detenzione abusiva di munizioni.
L’arresto è scaturito a seguito di una perquisizione domiciliare e personale, che ha permesso di rinvenire e sequestrare:
̶ 35 Kg. di hashish, suddivisi in 351 panetti da 100 grammi ciascuno, sigillati sottovuoto;
̶ 120 grammi di cocaina;
̶ una pistola marca “Beretta”, calibro 9x21, funzionante, con matricola abrasa, completa di caricatore vuoto;
̶ 13 proiettili calibro 9x21;
̶ materiale per il confezionamento, taglio, suddivisione in dosi e pesatura della sostanza stupefacente;
̶ 9 microtelefoni funzionanti;
̶ 5 smartphone funzionanti;
̶ 2 jammer (disturbatori di frequenza);
̶ 2 rilevatori di frequenza;
̶ 4 pistole a salve, varie riproduzioni;
̶ 43 cartucce a salve.
Lo stupefacente era stato occultato in un nascondiglio, il cui accesso era possibile solo previa rimozione del mobilio della cucina.
L’arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
L’indagata non è da ritenersi colpevole fino all’accertamento definitivo della sua responsabilità penale con sentenza irrevocabile.
---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci
Ultimi da Redazione
- Ottimo risultato per l’iniziativa di raccolta fondi promossa dal Lions Club Fasano
- A Ceglie Messapica (BR) è incominciata la settimana di gara della Fiorio Cup si aggiunge il campione francese François Delecour
- VOLLEY. MESAGNE-CASORIA 2-3
- Presentata la nuova stagione teatrale di Mesagne
- Brindisi e provincia: 52 annunci di lavoro e 86 figure ricercate