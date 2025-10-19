Breaking News :
Furgoncino in fiamme in Via Caduti di Via Fani
Un piccolo furgoncino da lavoro è stato avvolto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi a Brindisi, in Via Caduti di Via Fani.
L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta tempestivamente sul posto.
L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per domare rapidamente le fiamme che stavano interessando il veicolo. Dopo aver spento l'incendio, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del furgone e dell'intera area circostante per evitare ulteriori rischi.
Al momento non sono state rese note le cause che hanno scatenato il rogo. Non si segnalano feriti, ma il veicolo ha subito danni ingenti a causa dell'incendio.
