Furgoncino in fiamme in Via Caduti di Via Fani

Un piccolo furgoncino da lavoro è stato avvolto dalle fiamme nel primo pomeriggio di oggi a Brindisi, in Via Caduti di Via Fani.

​L'allarme è scattato intorno alle 12:30, quando una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brindisi è intervenuta tempestivamente sul posto.

​L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato cruciale per domare rapidamente le fiamme che stavano interessando il veicolo. Dopo aver spento l'incendio, il personale ha provveduto alla messa in sicurezza del furgone e dell'intera area circostante per evitare ulteriori rischi.

​Al momento non sono state rese note le cause che hanno scatenato il rogo. Non si segnalano feriti, ma il veicolo ha subito danni ingenti a causa dell'incendio.