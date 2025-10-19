Mesagne. Ecco i tre agenti della polizia locale premiati a Bergamo

Un gesto di coraggio e prontezza che ha attraversato i confini cittadini fino a ricevere un riconoscimento nazionale. Tre giovani agenti della polizia locale di Mesagne — Federico Benincasa, Annamaria Mastrovito e Luca Pinto — sono stati insigniti di un encomio speciale durante il Forum nazionale delle polizie locali, svoltosi giovedì scorso a Bergamo. Un riconoscimento che testimonia che non sempre gli atti di servizio restano confinati nel luogo in cui si consumano.

Il premio arriva a distanza di sette mesi da un episodio che aveva già destato grande ammirazione in città. Il 9 marzo scorso, i tre agenti intervennero lungo la tratta ferroviaria Mesagne–Latiano, dove due ragazzini camminavano in stato confusionale sui binari. Resisi conto dell’imminente arrivo di un treno, gli agenti non esitarono: scavalcarono la recinzione che delimita la linea ferroviaria e raggiunsero i giovani, riuscendo a metterli in salvo e a riportarli in una zona sicura. Entrambi i minori, visibilmente impauriti, furono poi riconsegnati alle famiglie. In seguito si scoprì che uno dei due ragazzi era affetto da un disturbo dello spettro autistico, elemento che rende ancora più delicato e significativo l’intervento degli agenti. Il comandante Antonio Ciracì aveva espresso nell’immediato la propria gratitudine per il gesto dei tre operatori, seguita dall’encomio ufficiale conferito dal sindaco Toni Matarrelli. Un riconoscimento che oggi trova eco a livello nazionale, rafforzando l’immagine del corpo di polizia locale di Mesagne come presidio di sicurezza e umanità sul territorio. Il Forum nazionale delle polizie locali, punto d’incontro annuale per i corpi e i servizi di polizia di tutta Italia, ha registrato quest’anno oltre 8.000 partecipanti, più del doppio rispetto all’edizione precedente. Circa 5.000 operatori hanno preso parte ai corsi di formazione, confermando la crescita costante dell’appuntamento.

Durante la cerimonia conclusiva, gli organizzatori hanno voluto premiare gli agenti e i comandi che si sono distinti per dedizione, professionalità e spirito di servizio. Tra loro, anche i tre giovani vigili mesagnesi, la cui prontezza e sensibilità hanno trasformato un potenziale dramma in una storia di coraggio e solidarietà. “Un riconoscimento che onora non solo i protagonisti, ma un’intera comunità che vede nei propri agenti un punto di riferimento affidabile e vicino”, ha chiosato il comandante Ciracì. Questa vicenda offre molti spunti: la responsabilità che deriva dal servizio pubblico, l’importanza della tempestività, ma anche la delicatezza richiesta dalle circostanze in cui si è chiamati a intervenire — specie con persone vulnerabili, minori e con disturbi specifici. “I comportamenti di Federico, Annamaria e Luca mostrano che la formazione e il coraggio possono convergere in un’azione in grado di fare davvero la differenza”, ha concluso il comandante Ciracì. In città, il gesto ha lasciato il segno: non è stato solo un motivo d’orgoglio, ma un segnale verso la comunità che chi è investito di un ruolo di tutela può stare ai margini delle emergenze, pronto a intervenire, non solo con gli strumenti del mestiere, ma anche con la coscienza civile.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci