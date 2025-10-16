Incendio alla TMM di Brindisi: Vigili del Fuoco in azione con più mezzi

Un incendio è divampato presso l’impianto di trattamento rifiuti TMM di Brindisi, mobilitando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Le fiamme, sviluppatesi in un’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti, hanno richiesto l’intervento tempestivo di numerosi mezzi antincendio per contenere il rogo e prevenire il rischio di propagazione. L’operazione di spegnimento è ancora in corso, con i pompieri impegnati su più fronti per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Al momento non si segnalano feriti, ma l’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ha destato preoccupazione tra i residenti. Le autorità competenti stanno monitorando la qualità dell’aria e valutando eventuali impatti ambientali. Non sono ancora note le cause dell’incendio, ma saranno oggetto di indagine da parte degli enti preposti. L’episodio riaccende l’attenzione sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza degli impianti industriali, temi particolarmente sensibili per il territorio brindisino.

