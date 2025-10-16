Arrestato a Mesagne un 14enne per spaccio di stupefacenti

Martedì, i carabinieri della stazione di Mesagne hanno arrestato un ragazzo di 14 anni per spaccio di sostanza stupefacente. L’intervento è avvenuto durante un’attività di monitoraggio del territorio, condotta dai militari in una zona della città abitualmente frequentata da giovani. Nel corso del servizio, i carabinieri hanno notato un movimento anomalo nei pressi di un punto in cui era presente il minore, che appariva al centro dell’attenzione di altri ragazzi. Insospettiti dalla situazione, i militari hanno deciso di avvicinarsi per verificare quanto stava accadendo. Alla vista degli uomini in divisa, il giovane ha tentato di allontanarsi rapidamente, cercando nel frattempo di liberarsi di alcuni involucri. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a recuperare quanto aveva cercato di abbandonare. Gli accertamenti eseguiti sul posto hanno confermato che si trattava di sostanza stupefacente. Il ragazzo è stato quindi condotto in caserma e, su disposizione del magistrato della procura minorile, è stato tratto in arresto. L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di controlli che le forze dell’ordine stanno effettuando nel territorio, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile. Non è la prima volta, infatti, che i carabinieri intervengono in situazioni simili, riscontrando la presenza di stupefacenti tra i giovani. L’operazione di martedì conferma l’impegno delle autorità nel contrasto alla diffusione di sostanze illecite, soprattutto tra i minori. Le attività di controllo proseguono con l’obiettivo di prevenire e reprimere comportamenti che possono avere conseguenze rilevanti sul piano sociale e personale. I carabinieri continuano a monitorare le aree sensibili del territorio, raccogliendo elementi utili per individuare situazioni a rischio e intervenire tempestivamente.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci