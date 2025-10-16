IL GENERALE DI BRIGATA IACOPO MANNUCCI BENINCASA IN VISITA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI FRANCAVILLA FONTANA.

Il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha fatto visita alla Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana (BR).

L’Alto Ufficiale, accolto dal Colonnello Leonardo Acquaro, Comandante Provinciale di Brindisi e dal Capitano Giuseppe Marinotti, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Francavilla Fontana, si è intrattenuto con i militari, cui ha rivolto espressioni di apprezzamento per l’incessante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai reati predatori e contro la persona, a tutela della sicurezza e della legalità nel territorio brindisino.

Durante l’incontro, il Generale di Brigata Mannucci Benincasa ha richiamato con forza l’attenzione sull’essenza dell’essere carabiniere, esortando in particolare l’attività di prossimità alla popolazione. Ha sottolineato come il costante e rassicurante contatto con i cittadini sia fondamentale, specialmente in un territorio particolarmente sensibile come quello della Compagnia di Francavilla Fontana. In tale contesto, l’Alto Ufficiale ha ribadito l’importanza della vicinanza alla collettività, anche alla luce del tragico episodio dell’omicidio del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, avvenuto proprio in questo territorio il 12 giugno 2025, un sacrificio che impone all’Arma un impegno ancora più saldo e determinato nel garantire la sicurezza e la legalità.

Il Generale ha colto l’occasione per esprimere il vivo apprezzamento e plauso ai militari della Compagnia, in particolare al Nucleo Operativo e Radiomobile, per la brillante attività d’indagine che ha portato a quattro arresti (tre uomini e una donna) per reati che includono tentato omicidio, furto aggravato e porto illegale di armi. L’operazione, conclusa il 14 ottobre 2025, è scaturita da un furto avvenuto il 13 giugno 2025, durante il quale i malviventi hanno sparato a un bracciante agricolo ferendolo, perché aveva tentato di ostacolare la loro azione. Le successive perquisizioni hanno portato al sequestro di: tre pistole (di cui due clandestine), munizioni, attrezzatura per il furto d’auto (decodificatori e Jammer) e droga (cocaina e sostanze da taglio), che ha causato un ulteriore arresto per spaccio. Il Generale ha sottolineato l’importanza dell’operazione come prova del continuo impegno dell’Arma contro i reati predatori e contro la persona nel territorio brindisino.

La visita è stata un’occasione per ribadire la vicinanza della Legione ai Carabinieri che operano quotidianamente in prima linea a difesa della collettività.

Al termine dell’incontro, il Generale Mannucci Benincasa ha raggiunto la città di Ostuni, dove ha incontrato la signora Eugenia, vedova del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci