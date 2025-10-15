Allerta Meteo arancione per rischio idrogeologico, idraulico e per eventi meteo avversi In evidenza
riferimento all'allegato messaggio di ALLERTA METEO ai sensi del D.G.R. n. 1571/2017 "Procedure di allertamento del sistema regionale di Protezione Civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico", diramato ai Comuni della provincia dal Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, per le soglie di rischio, le zone di allerta e la durata ivi indicate, si invitano le SS.LL. ad allertare le proprie strutture ed adeguare il livello di attenzione secondo le procedure indicate nei propri piani di protezione civile per rischio meteorologico, idraulico ed idrogeologico, valutando le misure organizzative ed operative di competenza da porre in essere a tutela della privata e pubblica incolumità.
Specifiche criticità rilevate sul proprio territorio, non gestibili in ambito comunale, andranno tempestivamente segnalate a questa Prefettura per eventuali interventi coordinati.
Al riguardo, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in merito all'opportunità di pre allertare il proprio rappresentante designato quale componente del C.C.S, al fine della sua pronta reperibilità in caso di convocazione da parte di questa Prefettura.
Il Prefetto - Luigi Carnevale
