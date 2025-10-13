Mesagne investe sul benessere nuovi giochi e attrezzature sportive per Villetta S. Antonio e Parco Capece

Mesagne continua a investire nella qualità della vita dei suoi cittadini con un nuovo intervento di riqualificazione che guarda al gioco, allo sport e alla socialità. Con la Determinazione n. 2363 del 1° ottobre 2025, l’Amministrazione comunale ha approvato l’affidamento dei lavori per la riqualificazione dell’area giochi della Villetta S. Antonio e per l’installazione di nuove attrezzature sportive nel Parco Capece, lungo via Brodolini. L’obiettivo è chiaro: restituire alla città spazi pubblici moderni, sicuri e inclusivi, dove bambini e famiglie possano trascorrere momenti di svago e dove i cittadini di tutte le età possano dedicarsi all’attività fisica all’aperto. Alla Villetta S. Antonio, i vecchi giochi ormai deteriorati lasceranno spazio a nuove installazioni ludiche di ultima generazione: scivoli, bilici, casette, giochi a molla singoli e doppi, tutti poggiati su pavimentazioni antitrauma di colore rosso, per garantire sicurezza e comfort. L’intervento prevede anche lavori di ripristino del fondo e l’utilizzo di materiali certificati e durevoli, pensati per resistere nel tempo e all’uso intensivo da parte dei più piccoli. Parallelamente, nel Parco Capece verrà realizzata un’area fitness attrezzata con un moderno circuito calisthenics: anelli, spalliere, barre per trazioni e flessioni, panca per addominali, parallele e blocchi di diverse altezze per l’allenamento funzionale.

Un’iniziativa che si inserisce nella visione del Comune di promuovere l’attività sportiva all’aperto e la valorizzazione dei parchi urbani come luoghi di incontro e benessere. L’intervento, finanziato con risorse comunali, prevede una spesa complessiva di 39.894,66 euro. La fornitura e l’installazione delle attrezzature sono state affidate alla ditta Adesa S.r.l. di Locorotondo. L’azienda si è aggiudicata i lavori presentando un ribasso del 19% sull’importo stimato inizialmente, per un valore contrattuale di 32.700,54 euro. L’affidamento è stato curato dall’Area Lavori Pubblici – Coordinamento e Gestione PNRR, guidata dall’ingegnere Cosimo Claudio Perrucci, nel rispetto delle normative in materia di trasparenza, legalità e tracciabilità dei flussi finanziari. Con questo intervento, Mesagne prosegue nel percorso di rigenerazione dei suoi spazi pubblici, puntando su una città più vivibile, sostenibile e attenta ai bisogni delle persone. Un investimento che unisce cura del territorio, promozione dello sport e attenzione ai più piccoli: perché una comunità cresce davvero quando i suoi luoghi di incontro tornano a essere vivi, sicuri e accoglienti.

