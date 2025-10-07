Allerta Meteo per il forte vento

Cronaca
Ottobre 07, 2025 62
Allerta Meteo per il forte vento

La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla per i seguenti motivi: Venti: localmente forti settentrionali, con raffiche di burrasca. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Ultima modifica il Martedì, 07 Ottobre 2025 07:50
Redazione

Ultimi da Redazione

