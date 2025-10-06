Mesagne: rifiuti non ritirati, commercianti in allarme

Dal 1° ottobre 2025 la gestione dei rifiuti della città di Mesagne è passata ufficialmente alla Gial Srl, una nuova ditta incaricata di occuparsi del servizio di igiene urbana. Un cambiamento importante, che avrebbe dovuto segnare un passo avanti verso una raccolta più efficiente e sostenibile. Tuttavia, la prima domenica della nuova gestione non è partita nel migliore dei modi: la città si è risvegliata tra disservizi, confusione e rifiuti non ritirati, segno di una transizione forse troppo rapida e di una comunicazione non all’altezza delle aspettative. Il problema principale sembra essere stato un difetto di informazione. I cittadini e, soprattutto, i commercianti non sono stati messi adeguatamente al corrente delle modifiche al calendario di raccolta. La domenica, ad esempio, è stato eliminato il ritiro del vetro dalle attività commerciali, ma molti esercenti, ignari del cambiamento, hanno regolarmente esposto i carrelli come d’abitudine.

Nessun passaggio, però, è stato effettuato: i mezzi della Gial Srl hanno ritirato soltanto la frazione umida, lasciando il vetro davanti a negozi, bar e ristoranti per tutta la giornata. A peggiorare la situazione, il servizio domenicale termina alle ore 12, rendendo impossibile un recupero successivo. Nel frattempo, molti cestini dei rifiuti sparsi in città risultavano già stracolmi, non svuotati come previsto. L’immagine che Mesagne ha offerto ai visitatori è stata quindi tutt’altro che brillante — e proprio in occasione dell’Appia Day, evento di richiamo che ha portato nel centro storico numerosi turisti e curiosi. Un vero peccato, perché la città, che tanto investe sulla propria immagine culturale e turistica, avrebbe meritato un volto più curato e accogliente. Sul sito istituzionale del Comune è apparsa soltanto una brevissima nota informativa, quasi telegrafica: “Servizio di igiene urbana: a partire da ottobre 2025, la carta verrà raccolta ogni 1°, 3° e 5° giovedì del mese; il vetro verrà raccolto ogni 2° e 4° giovedì”. Nulla di più. Nessun calendario completo, nessuna spiegazione dettagliata, nessun avviso chiaro sui nuovi turni di raccolta delle diverse frazioni. Una comunicazione così ridotta ha lasciato spazio a incomprensioni e disguidi, con i cittadini costretti a chiedersi quando e come conferire i propri rifiuti. Ogni cambiamento richiede tempo per essere assimilato, ma anche chiarezza e trasparenza da parte delle istituzioni e della nuova azienda. È fondamentale che Gial Srl e Comune di Mesagne collaborino per fornire informazioni puntuali e accessibili, utilizzando non solo il sito web, ma anche canali più diretti come volantini, affissioni e campagne sui social. Solo così sarà possibile garantire un servizio efficiente, rispettoso della città e dei suoi abitanti. Mesagne merita una gestione dei rifiuti moderna, ma anche ben comunicata, perché la pulizia urbana non è solo una questione di decoro, ma di civiltà condivisa.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci