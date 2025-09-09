I Carabinieri eseguono due arresti e una denuncia in stato di libertà

Due arresti e una denuncia in stato di libertà.

Nell’ambito di un’intensificazione dei controlli del territorio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi, la Compagnia di Francavilla Fontana ha condotto un servizio straordinario ad “alto impatto”. L’operazione, supportata dai militari delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia” di Bari, ha interessato le zone della movida, i luoghi di aggregazione giovanile e le adiacenze della villa Comunale. L’obiettivo era la prevenzione e il contrasto della criminalità, con particolare attenzione alla sicurezza urbana e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio:

a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un giovane per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di diverse dosi di droga, nonché di materiale per confezionamento della sostanza; il medesimo è stato posto agli arresti domiciliari;

a Oria, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un uomo; a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni, il Tribunale di Brindisi ha sostituito la misura dei domiciliari con quella della custodia in carcere.

a Torre Santa Susanna, i militari della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un giovane,il quale avrebbe violato le prescrizioni riguardanti il provvedimento amministrativo del D.A.SPO. Urbano cui è sottoposto, che gli vieta di frequentare luoghi di pubblico intrattenimento.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.