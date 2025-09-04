Tar Puglia sospende la revoca della licenza a una sala giochi di Mesagne

Tar Puglia sospende revoca della licenza a una sala gioco di Mesagne (BR): “Fondato il ricorso su misurazione sbagliata della distanza da luoghi sensibili”. Il Tar della Puglia ha accolto la richiesta cautelare di sospensione del provvedimento di revoca della licenza di pubblica sicurezza per l’esercizio dei giochi pubblici, rilasciata il 6 settembre 2024 al titolare di una sala da gioco a Mesagne, in provincia di Brindisi. Contro il provvedimento di sospensione, emesso lo scorso 27 giugno dalla Questura di Brindisi, il ricorrente aveva presentato appello al Tribunale amministrativo regionale, considerando inadeguate le motivazioni della sospensione. Nel giudizio sommario della fase cautelare, come riporta Agipronews, il collegio ritiene fondato il motivo di ricorso basato su una misurazione sbagliata della distanza del locale da luoghi sensibili, considerando, si legge nell'ordinanza, “il percorso pedonale più breve su suolo pubblico, tenendo conto degli attraversamenti pedonali obbligati, delle strisce pedonali e delle barriere architettoniche esistenti”. Sarà molto probabilmente richiesta una nuova verifica e misurazione durante l'udienza di merito. I giudici ritengono inoltre che l'amministrazione non abbia avuto un adeguato “contraddittorio procedimentale con il soggetto interessato”. Per questi motivi, il Tar della Puglia ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento e ha fissato al 19 aprile 2026 l'udienza pubblica di merito sul ricorso.

