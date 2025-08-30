Mesagne. La polizia trova un'auto rubata e la restituisce ai turisti laziali

Quella che doveva essere una serena vacanza estiva in Puglia ha rischiato di trasformarsi in un incubo per una famiglia di turisti provenienti dal Lazio. Dopo aver trascorso il Ferragosto tra le bellezze del Salento, i villeggianti si erano recati a Brindisi per una visita al capoluogo di provincia. Ma proprio lì, nel cuore della città, la loro Alfa Romeo Giulietta è stata rubata, lasciando la famiglia sgomenta e amareggiata. Il furto, avvenuto in pieno centro, ha gettato un’ombra sull’esperienza vacanziera, trasformando giorni di relax in ore di sconforto e preoccupazione. La speranza di ritrovare il veicolo sembrava svanita, finché non è arrivata una telefonata inaspettata dal Commissariato di Polizia di Mesagne. Gli agenti, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato un’autovettura ferma in via Sabotino, una traversa di via Brindisi, che presentava evidenti segni di effrazione sulle portiere. Insospettiti, hanno immediatamente avviato gli accertamenti, scoprendo che si trattava proprio della Giulietta rubata pochi giorni prima. L’auto è stata prontamente recuperata da un carro attrezzi e posta sotto custodia, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari. La notizia del ritrovamento ha lasciato incredula la famiglia, che non riusciva a credere che il veicolo fosse stato davvero recuperato. Il sollievo è stato immenso, così come la gratitudine nei confronti degli agenti del Commissariato di Mesagne. In un gesto di riconoscenza, i turisti hanno voluto esprimere pubblicamente il loro ringraziamento per la professionalità, la tempestività e la vicinanza dimostrata dalla Polizia di Stato. Questo episodio, che poteva concludersi con un triste epilogo, si è invece trasformato in una testimonianza concreta dell’efficacia e dell’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i cittadini, anche quando si tratta di turisti di passaggio. Un lieto fine che restituisce fiducia e che ricorda quanto sia prezioso il lavoro quotidiano svolto da chi indossa la divisa.

