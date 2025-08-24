Incendio in un Hangar nel brindisino, minacciati quattro aerei biposto

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo sulla provinciale che collega Mesagne e San Donaci, nell'agro di Cellino San Marco, per un incendio scoppiato all'interno di un hangar. Al momento, la situazione è critica in quanto la struttura ospita quattro aerei biposto.

​Sul posto è già operativa la prima squadra di Brindisi, che sta cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. In supporto, sono in arrivo altre due autobotti per fornire il necessario supporto idrico e di personale. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Si raccomanda prudenza a chiunque transiti nella zona per non intralciare le operazioni di soccorso.