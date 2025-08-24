Breaking News :
Incendio in un Hangar nel brindisino, minacciati quattro aerei biposto In evidenza
- dimensione font riduci dimensione font aumenta la dimensione del font
- Stampa
Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo sulla provinciale che collega Mesagne e San Donaci, nell'agro di Cellino San Marco, per un incendio scoppiato all'interno di un hangar. Al momento, la situazione è critica in quanto la struttura ospita quattro aerei biposto.
Sul posto è già operativa la prima squadra di Brindisi, che sta cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. In supporto, sono in arrivo altre due autobotti per fornire il necessario supporto idrico e di personale. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Si raccomanda prudenza a chiunque transiti nella zona per non intralciare le operazioni di soccorso.
Ultimi da Redazione
- CONDIZIONI FISICHE BLAKE FRANCIS ATLETA BIANCOAZZURRO
- CONTRO LO STRESS DA RIENTRO CONSUMARE UVA , CIBO ANTI-ANSIA
- Il master del Susumaniello lascia Brindisi per Mesagne
- Mesagne, la Grande Mostra 11 città pugliesi riprodotte in video grazie all’AI generativa
- Mesagne. Una quercia spezzata dal vento in pieno centro, nessun ferito