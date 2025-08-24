Incendio in un Hangar nel brindisino, minacciati quattro aerei biposto In evidenza

Cronaca
Agosto 24, 2025 131
Vota questo articolo
(0 Voti)
Incendio in un Hangar nel brindisino, minacciati quattro aerei biposto

Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno intervenendo sulla provinciale che collega Mesagne e San Donaci, nell'agro di Cellino San Marco, per un incendio scoppiato all'interno di un hangar. Al momento, la situazione è critica in quanto la struttura ospita quattro aerei biposto.

​Sul posto è già operativa la prima squadra di Brindisi, che sta cercando di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. In supporto, sono in arrivo altre due autobotti per fornire il necessario supporto idrico e di personale. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Si raccomanda prudenza a chiunque transiti nella zona per non intralciare le operazioni di soccorso.

Ultima modifica il Domenica, 24 Agosto 2025 13:32
« Mesagne. Una quercia spezzata dal vento in pieno centro, nessun ferito
Redazione

Ultimi da Redazione

Torna in alto