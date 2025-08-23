Mesagne punta al futuro con uno dei più avanzati impianti di accumulo energetico in Italia In evidenza

Agosto 23, 2025 102
Mesagne punta al futuro con uno dei più avanzati impianti di accumulo energetico in Italia

Mesagne, cittadina pugliese dal cuore antico e dallo sguardo rivolto al futuro, si prepara a diventare protagonista della transizione energetica nazionale. È stata infatti avviata la procedura autorizzativa per la realizzazione e l’esercizio del sistema elettrochimico di accumulo denominato Mesagne BESS (Battery Energy Storage System), un’infrastruttura strategica che promette di rivoluzionare il modo in cui l’energia viene gestita e distribuita.

Il Mesagne BESS rappresenta uno dei più avanzati impianti di accumulo energetico previsti sul territorio italiano. Il progetto prevede:

  • Una capacità di immissione e prelievo dalla rete pari a 200 MW, fondamentale per bilanciare domanda e offerta energetica in tempo reale.

  • Una potenza nominale complessiva di 240 MW, che garantirà flessibilità e stabilità al sistema elettrico nazionale.

  • La localizzazione nel territorio comunale di Mesagne, scelta strategica per la sua posizione e potenziale di integrazione con le reti esistenti.

L’impianto non sarà solo un traguardo tecnologico, ma anche un simbolo del cambiamento in atto. In un’epoca in cui la decarbonizzazione e l’efficienza energetica sono priorità globali, Mesagne BESS si inserisce come tassello fondamentale per:

  • Favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, come solare ed eolico.

  • Ridurre la dipendenza da fonti fossili.

  • Migliorare la resilienza della rete elettrica, soprattutto in momenti di picco o emergenza.

Con questo progetto, Mesagne si candida a diventare un modello replicabile per altri territori italiani. L’iniziativa dimostra come anche realtà locali possano giocare un ruolo chiave nella costruzione di un sistema energetico più intelligente, sostenibile e sicuro. Il futuro dell’energia passa da qui e Mesagne è pronta ad accoglierlo.

