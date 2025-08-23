Mesagne punta al futuro con uno dei più avanzati impianti di accumulo energetico in Italia

Mesagne, cittadina pugliese dal cuore antico e dallo sguardo rivolto al futuro, si prepara a diventare protagonista della transizione energetica nazionale. È stata infatti avviata la procedura autorizzativa per la realizzazione e l’esercizio del sistema elettrochimico di accumulo denominato Mesagne BESS (Battery Energy Storage System), un’infrastruttura strategica che promette di rivoluzionare il modo in cui l’energia viene gestita e distribuita.

Il Mesagne BESS rappresenta uno dei più avanzati impianti di accumulo energetico previsti sul territorio italiano. Il progetto prevede:

Una capacità di immissione e prelievo dalla rete pari a 200 MW, fondamentale per bilanciare domanda e offerta energetica in tempo reale.

Una potenza nominale complessiva di 240 MW, che garantirà flessibilità e stabilità al sistema elettrico nazionale.

La localizzazione nel territorio comunale di Mesagne, scelta strategica per la sua posizione e potenziale di integrazione con le reti esistenti.

L’impianto non sarà solo un traguardo tecnologico, ma anche un simbolo del cambiamento in atto. In un’epoca in cui la decarbonizzazione e l’efficienza energetica sono priorità globali, Mesagne BESS si inserisce come tassello fondamentale per:

Favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, come solare ed eolico.

Ridurre la dipendenza da fonti fossili.

Migliorare la resilienza della rete elettrica, soprattutto in momenti di picco o emergenza.

Con questo progetto, Mesagne si candida a diventare un modello replicabile per altri territori italiani. L’iniziativa dimostra come anche realtà locali possano giocare un ruolo chiave nella costruzione di un sistema energetico più intelligente, sostenibile e sicuro. Il futuro dell’energia passa da qui e Mesagne è pronta ad accoglierlo.

