Atto intimidatorio ai danni del sindaco di Ostuni

Una bomba a mano è stata rinvenuta ieri sera in una stradina di Ostuni nei presso dello studio del sindaco Angelo Pomes. Sul posto sono giunti gli artificieri che hanno prelevato l'ordigno e messo in sicurezza l'area. Intanto nei confronti del sindaco sono arrivati vari attestati di solidarietà.
Gentili colleghi, di seguito una nota a firma del presidente della
Provincia di Brindisi Toni Matarrelli e dei sindaci del brindisino:
“L’intimidazione perpetrata ai danni del nostro collega sindaco di
Ostuni Angelo Pomes è un atto di inaudita gravità, perché mira a
colpirlo nell’esercizio delle sue funzioni. Costituisce quindi un
attentato ai meccanismi e al corretto funzionamento della democrazia.
Esprimiamo tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà,
confermandogli che siamo e resteremo al suo fianco”.
Antonio Matarrelli - Presidente Provincia di Brindisi/Sindaco Mesagne
Giuseppe Marchionna - Sindaco di Brindisi
Massimo Lanzillotti - Sindaco di Carovigno
Angelo Palmisano - Sindaco di Ceglie M.
Marco Marra - Sindafo di Cellino S.M.
Lorenzo Perrini - Sindaco di Cisternino
Giuseppe Margheriti - Sindaco di Erchie
Francesco Zaccaria - Sindaco di Fasano
Antonello Denuzzo - Sindaco di Francavilla F.
Cosimo Maiorano - Sindaco di Latiano
Cosimo Ferretti - Sindaco di Oria
Giancarlo Miccoli - Sindaco di Sandonaci
Giovanni Allegrini - Sidnaco di San Michele S.
Edmondo Moscatelli - Sindaco di San Pancrazio S.
Lucia Argentieri - Sindaco di San Pietro Vernotico
Silvana Errico - Sindaco di San Vito dei N.
Elio Ciccarese - Sindaco di Torchiarolo
Michele Saccomanno - Sindaco di Torre S.S.
Giovanni Barletta - Sindaco di Villa Castelli
Leoci: “Solidarietà al sindaco Pomes, serve fermezza contro ogni forma di intimidazione”
|
“L’episodio accaduto ieri sera a Ostuni, con il rinvenimento di una bomba a mano a pochi passi dallo studio professionale del sindaco Angelo Pomes, rappresenta un fatto di estrema gravità che non può e non deve essere sottovalutato. Esprimo, a nome mio personale e del gruppo CON in Consiglio regionale, piena solidarietà al sindaco e alla comunità ostunese, colpiti da un gesto intimidatorio che offende non solo le istituzioni locali ma l’intera Puglia.”
Lo dichiara il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci.
“È intollerabile - aggiunge - che un amministratore pubblico, quotidianamente impegnato al servizio della propria città, debba vivere e lavorare sotto la minaccia di simili atti. La violenza e la paura - afferma Leoci- non devono trovare spazio nella nostra terra”
Esprimo tutta la mia vicinanza ad Angelo Pomes - conclude il capogruppo di CON, Alessandro Leoci- e rinnovo l’impegno a difendere la legalità e la democrazia, valori che mai nessuno potrà riuscire a piegare con intimidazione e violenza”.