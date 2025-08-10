Paura a bordo di un volo EasyJet: atterraggio d'emergenza a Brindisi

Un atterraggio d'emergenza ha tenuto tutti col fiato sospeso all'aeroporto del Salento di Brindisi. Un aereo Airbus A320 della compagnia EasyJet, decollato dalla Grecia e diretto a Nantes, in Francia, è stato costretto a un atterraggio non previsto a causa della segnalazione di fumo a bordo.

L'allarme è scattato intorno alle 12:50 quando la torre di controllo è stata avvisata di un'emergenza. L'aereo, volo EJU4736, aveva a bordo 186 passeggeri e una notevole quantità di carburante, circa 7500 kg. Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza.

Fortunatamente, l'atterraggio è avvenuto senza problemi alle 13:10. Il convoglio dei vigili del fuoco ha scortato l'aereo sulla pista, pronto a intervenire in caso di necessità. Dopo un'accurata ispezione, i tecnici non hanno rilevato alcun principio d'incendio o combustione in atto.

Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati fatti sbarcare in sicurezza e senza alcuna conseguenza. Sebbene la paura sia stata grande, la vicenda si è conclusa con un lieto fine grazie alla professionalità dell'equipaggio e alla prontezza dei soccorsi a terra.