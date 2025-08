Tragedia nella questura di Brindisi: vice questore si toglie la vita

Una tragedia ha sconvolto questa mattina la questura di Brindisi. Intorno alle ore 9, mentre si trovava già al lavoro, la vice questore aggiunto Sandra Marfé, 42 anni nativa della Sicilia, ha deciso di porre fine alla propria vita per cause che restano ancora in fase di indagine. La notizia ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale, dove Sandra era conosciuta non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua umanità e dedizione al lavoro. La donna viveva a Mesagne, nella città messapica, insieme al marito, anche lui poliziotto, ispettore, presso il commissariato di Mesagne, e alla loro figlioletta di3 anni, ora privati tragicamente della sua presenza. Le autorità stanno conducendo approfondimenti per chiarire le circostanze dell’accaduto. Nel frattempo, messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia stanno giungendo da tutta Italia, da colleghi, rappresentanti delle istituzioni e cittadini comuni. In momenti come questi, è importante ricordare che dietro ogni uniforme c'è una persona, con fragilità e emozioni che spesso rimangono invisibili. La comunità si stringe ora intorno alla famiglia Marfé con rispetto e dolore.

