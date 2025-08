La Polizia di Stato di Brindisi arresta padre e figlio per presunta attività di spaccio

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Nell'ambito di specifici controlli di Polizia e dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Brindisi, nel pomeriggio del 28 luglio scorso la Polizia di Stato ha arrestato un giovane maggiorenne e suo padre ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

In particolare, il personale della Squadra Mobile, dopo aver appreso che presso l’abitazione dei due interessati potesse essere occultato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente pronta per la vendita, ha proceduto ad una perquisizione nel corso della quale sono stati rinvenuti, disseminati tra la camera da letto del giovane e il gazebo di pertinenza dell’abitazione, numerosi panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 2 kg, oltre che circa 10 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e una somma di denaro contante pari a 16.785,00 euro. Una parte della droga era stata nascosta nel frigo dell’abitazione.

Alla luce dei riscontri forniti dall’attività di Polizia Giudiziaria, sia il giovane maggiorenne sia suo padre sono stati arrestati; dopo le formalità e la redazione degli atti di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Brindisi per restare a disposizione della locale Procura della Repubblica.