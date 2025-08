Caracassa di delfino spiaggiato a Torre Testa tra i bagnanti

Un risveglio amaro per i frequentatori della costa brindisina: questa mattina, sulla spiaggia di Torre Testa, è stato rinvenuto il corpo di un delfino in avanzato stato di decomposizione. Il mammifero marino, presumibilmente spiaggiato durante la notte, giaceva ben visibile lungo il litorale, sollevando preoccupazione e disappunto tra residenti e turisti. Qualcuno ha provveduto unicamente a spostare l’animale in un’area meno frequentata, ma secondo testimonianze, non è stato adottato alcun intervento per la sua rimozione in sicurezza né misure igienico-sanitarie adeguate. L’assenza di protezione e di informazioni ha lasciato molti con dubbi sulla procedura seguita e sull’impatto ambientale potenziale. Diverse voci della comunità chiedono ora un intervento tempestivo per il recupero del cetaceo e per evitare rischi di contaminazione, oltre che per il rispetto dovuto a una creatura marina che ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Una corretta gestione di questi episodi è fondamentale non solo per tutelare la salute pubblica, ma anche per preservare il decoro di una delle coste più amate del territorio.

