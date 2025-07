Emergenza in volo: giovane passeggero soccorso a Brindisi

Una notte di tensione e prontezza ha visto protagonisti l’equipaggio di un volo della Turkish Airlines e le autorità aeroportuali del Salento, a seguito di un’emergenza medica verificatasi a bordo. Il velivolo, un Airbus A321-200 decollato da Tunisi poco prima della mezzanotte, stava sorvolando la regione Puglia attorno all’1,30, quando un passeggero di 17 anni, di nazionalità iraniana e non accompagnato, ha accusato un malore. Vista la gravità della situazione, il comandante ha prontamente richiesto l’autorizzazione per un atterraggio d’emergenza presso l’aeroporto del Salento, dove l’aereo è atterrato intorno alle ore 2. Le autorità sanitarie, già allertate, hanno preso in carico il giovane appena sbarcato. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto ad accertamenti. Per fortuna, il quadro clinico del ragazzo è poi rientrato senza ulteriori complicazioni. Il giovane passeggero, che viaggiava da solo, ha lo status di richiedente protezione internazionale. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza della tempestività e della collaborazione tra piloti, autorità aeroportuali e sanitarie, dimostrando come anche in circostanze critiche la macchina dei soccorsi riesca a garantire sicurezza e assistenza.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci