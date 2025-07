Fiamme sulla SP 80, auto in fumo ma nessun ferito

Attimi di paura questo pomeriggio sulla Strada Provinciale 80, dove un'automobile ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. L'incendio è divampato intorno alle ore 15, ma grazie alla prontezza del conducente e al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi, non si registrano feriti.

Una squadra di pompieri è giunta rapidamente sul posto, trovando il veicolo avvolto dalle fiamme. L'intervento è stato cruciale per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'intera area, evitando che la situazione potesse aggravarsi. Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma si ipotizza un guasto di natura tecnica.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per diverse ore per spegnere completamente l'incendio e bonificare l'area, rendendola nuovamente sicura al transito. L'episodio, pur non avendo avuto conseguenze per le persone coinvolte, serve da promemoria sull'importanza della manutenzione regolare dei veicoli per prevenire situazioni di potenziale pericolo.